РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 28 июн. В подмосковном Подольске перекрыли проход по частично разрушенному мосту через реку Шепчинку, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Ранее житель Подольска пожаловался на портале на полуразрушенный пешеходный мост через реку Шепчинку перед пляжем на реке Пахре. Ходить по такому мосту опасно.

«Сотрудниками администрации был проведен осмотр территории по указанному адресу. Факт нарушения подтвердился», - ответил на жалобу замглавы администрации Подольска по дорожно-транспортному комплексу и благоустройству Анатолий Гребенюк.

По его словам, мост не числится в реестре муниципального имущества, поэтому комитет по благоустройству, дорожному хозяйству и транспорту не вправе проводить на нем работы.

«Будет проведено обследование данного объекта и принято соответствующее решение в срок до 30 июня. Также были приняты временные меры для предотвращения прохода по указанной территории», - добавил Гребенюк.

По его словам, жителям следует пользоваться путями обхода.