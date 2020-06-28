РИАМО - 28 июн. За минувшие сутки в Подмосковье выявили 325 новых случаев заражения коронавирусом, при этом в десяти городских округах зафиксирован нулевой суточный прирост, сообщает областной оперштаб по ситуации с Covid-19.

Ни одного нового случая инфицирования не зафиксировали в Волоколамском округе, Долгопрудном, Звездном городке, Красноармейске, Лыткарине, Молодежном, Озерах, Серебряных Прудах, Черноголовке и Шаховской.

За сутки в Домодедове зарегистрировали 23 новых случая Covid-19, в Подольске – 21, Наро-Фоминском округе – 18, Павловском Посаде – 15, Богородском округе – 14, Одинцовском округе – 13, Дмитровском округе и Щелкове – по 11, Ленинском, Орехово-Зуевском округах и Химках – по 10, Коломенском округе и Королеве – по 9, Кашире и Рузском округе – по 8, Балашихе, Дзержинском и Шатуре – по 7, Воскресенске, Жуковском, Ивантеевке, Сергиево-Посадском округе, Серпухове и Ступине – по шесть случаев.

По пять случаев заражения выявили в Дубне, Красногорске, Луховицах, Мытищах и Солнечногорске; в Егорьевске, Пушкинском округе и Электростали – по четыре случая; Лобне, Можайском округе, Пущине, Раменском округе и Фрязине – по 3; Истре, Клину, Котельниках, Краснознаменске, Лосино-Петровском, Реутове, Чехове и Электрогорске – по 2, Бронницах, Власихе, Зарайске, Лотошине, Протвине, Рошале и Талдомском округе – по одному случаю.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса: 8-800-550-50-30, а также тематический сайт covid.mz.mosreg.ru.

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Текстовая трансляция

28 ИЮНЯ

- Самые важные новости дня в карточках.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье.

- В Московской области за минувшие сутки выявили 325 случаев заражения коронавирусной инфекцией, общее число случаев инфицирования составило более 56,5 тысяч.

- Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что снятие ограничений не вызвало новой вспышки заражения:

«Многие даже потирали ручки, говорили: «Вот смотрите! Преждевременно все сделали, не надо было этого делать. Вот сейчас что-то ужасное будет». Ничего ужасного не произошло. Прошли все эти пики. Прошли ситуации, когда была крайняя опасность, что мы опять взлетим наверх (по количеству случаев заражения коронавирусом – ред.)», - сказал Собянин в эфире телеканала «Россия 1».

- За сутки в Москвы коронавирус выявили у 717 человек. Всего в столице Covid-19 диагностировали у более 220 тысяч жителей.

- В Подмосковье выздоровели 1319 человек.

- Столичные врачи вылечили еще 1052 пациента за сутки. Всего в городе от коронавируса вылечили более 147 тысяч человек.

- В Москве скончались 24 человека с коронавирусом. Общее число жертс Covid-19 в столице составило 3738 пациентов