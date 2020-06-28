РИАМО - 28 июн. Хакеры попытались взломать систему электронного голосования по поправкам в Конституцию РФ, однако злоумышленников быстро вычислили и не дали им повлиять на ход и результаты голосования, сообщил журналистам в воскресенье официальный представитель Общественного штаба по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием в Москве Александр Асафов.

«Вчера (27 июня – ред.) вечером была попытка хакерской атаки на систему дистанционного электронного голосования. Злоумышленники попытались получить доступ к системе через ноду наблюдателя. Система это сразу же отловила, собственно, никаких действий им не удалось провести с системой», - сказал Асафов.

Он добавил, что хакерам не удалось повлиять на ход голосования и его результаты.

«По причине попытки атаки, конечно, систему перевели в особый режим для того, чтобы точно защитить все голоса. Это такая протокольная мера предосторожности, она всегда применяется при попытках и осуществлении подобных атак», - отметил Асафов.

Он напомнил, что во время тестового онлайн-голосования технические специалисты инициировали все возможные типы атак, поэтому система устойчива к попыткам взлома. При этом Асафов не исключил, что хакерские атаки на систему повторятся.

Общероссийское голосование по вопросу внесения поправок в Конституцию проходит с 25 июня по 1 июля. Электронное голосование стартовало 25 июня в 10:00 и завершится 30 июня в 20:00. В онлайн-голосовании участвуют жители Москвы и Нижегородской области, прошедшие регистрацию.

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