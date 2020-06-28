РИАМО - 28 июн. Процесс голосования по вопросу внесения поправок в Конституцию РФ проходит в Москве в штатном режиме, сообщил журналистам в воскресенье официальный представитель Общественного штаба по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием в Москве Александр Асафов.

«Сегодня идет четвертый день голосования. Все идет в штатном режиме – и наблюдение, и голосование. Все возможные моменты отрабатываются», - сказал Асафов.

Он отметил, что в выходные количество голосующих снизилось, в том числе из-за хорошей погоды.

Общероссийское голосование по вопросу внесения поправок в Конституцию проходит с 25 июня по 1 июля. В Москве для проведения голосования организовали 3,6 тысячи участков. Они работают с 08:00 до 20:00. В городе зарегистрировали 21,6 тысячи наблюдателей.

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