РИАМО - 28 июн. Явка на дистанционном электронном голосовании по поправкам в Конституцию РФ в Москве и Нижегородской области составила свыше 78%, сообщил журналистам в воскресенье официальный представитель Общественного штаба по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием в Москве Александр Асафов.

«Общая явка 78,28%. 917 428 голосующих проголосовали», - сказал Асафов.

Общероссийское голосование по вопросу внесения поправок в Конституцию проходит с 25 июня по 1 июля включительно.

Электронное голосование стартовало 25 июня в 10:00 и завершится 30 июня в 20:00. Получить бюллетень можно до 19:59 30 июня.

В онлайн-голосовании участвуют жители Москвы и Нижегородской области, прошедшие регистрацию.

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