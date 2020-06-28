РИАМО – 28 июн. Президент РФ Владимир Путин регулярно сдает анализы на наличие коронавируса, сообщает Газета.ru.

«Регулярно, раз в три-четыре дня», — сказал Путин в интервью телеканалу «Россия 1».

Он добавил, что все его тесты на Covid-19 показали отрицательный результат.

Президент также рассказал, что не отказался от посещения «красной зоны» больницы в столичной Коммунарке, где лечат Covid-больных, хотя его отговаривали. Глава государства пошел на риск, предварительно посоветовавшись с врачами. Ему было важно лично посмотреть, как работает коронавирусный стационар.

Ранее Путин высказал уверенность, что Россия справится с пандемией и ее последствиями с минимальными потерями.

На данный момент в РФ выявили 634 437 случаев заражения Covid-19, в том числе 6791 случай зафиксировали за минувшие сутки.

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Текстовая трансляция

28 ИЮНЯ

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье.

- В Московской области за минувшие сутки выявили 325 случаев заражения коронавирусной инфекцией, общее число случаев инфицирования составило более 56,5 тысяч.

- Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что снятие ограничений не вызвало новой вспышки заражения:

«Многие даже потирали ручки, говорили: «Вот смотрите! Преждевременно все сделали, не надо было этого делать. Вот сейчас что-то ужасное будет». Ничего ужасного не произошло. Прошли все эти пики. Прошли ситуации, когда была крайняя опасность, что мы опять взлетим наверх (по количеству случаев заражения коронавирусом – ред.)», - сказал Собянин в эфире телеканала «Россия 1».

- За сутки в Москвы коронавирус выявили у 717 человек. Всего в столице Covid-19 диагностировали у более 220 тысяч жителей.

- В Подмосковье выздоровели 1319 человек.

- Столичные врачи вылечили еще 1052 пациента за сутки. Всего в городе от коронавируса вылечили более 147 тысяч человек.

- В Москве скончались 24 человека с коронавирусом. Общее число жертс Covid-19 в столице составило 3738 пациентов