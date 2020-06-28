РИАМО - 28 июн. Официальное открытие пляжей и мест отдыха у воды состоится в Подмосковье 1 июля, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

«Спасатели приступят к дежурству с 1 июля и призывают отдыхающих на водоемах Подмосковья дождаться официального открытия купального сезона», - говорится в сообщении.

В регионе запланировано к открытию 208 мест массового отдыха у воды, из которых 114 пляжей и 94 места отдыха без купания.

Ранее пресс-служба ГСУ СК России по Московской области сообщила, что в Коломне утонула семилетняя девочка. Девочка купалась в Оке вместе с родителями. Когда взрослые отплыли далеко от берега, оставленный без присмотра ребенок погиб.