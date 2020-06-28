РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 28 июн. Комиссия приняла отремонтированный подъезд №1 в доме №16 на Юбилейной улице в подмосковном Подольске, сообщается на странице «МУП «ДЕЗ» г. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

В состав комиссии вошли представители областной Госжилинспекции, МКУ «Окружное хозяйство», МУП «ДЕЗ» и председатели многоквартирных домов. Проверяющие оценили качество выполненных работ.

«В подъезде отремонтированы входные группы, покрашены стены и потолки, электропровода убраны в короба, светильники заменили на энергосберегающие, в полном объеме выполнена замена деревянных оконных блоков на ПВХ, установлены новые почтовые ящики», - говорится в сообщении.

По итогам проверки у комиссии не возникло замечаний к качеству проведенных работ.