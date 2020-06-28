РИАМО - 28 июн. Ремонтно-реставрационные работы возобновились на ВДНХ в Москве после перерыва, связанного с распространением коронавируса, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Он напомнил, что обновление выставки начали в конце 2013 года. Первыми были проведены работы по сносу незаконных построек, вывозу мусора и модернизации инженерных коммуникаций.
Мэр добавил, что недавно завершились работы в павильонах Украинской ССР и Азербайджана. Сейчас приводятся в порядок другие павильоны бывших союзных республик и иные здания.
Также продолжается реставрация павильона №30 с деревянным фронтоном. В 1950-е здание было перестроено на основе довоенного павильона «Масличные культуры». Работы в обоих зданиях планируется закончить в 2020 году.
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Текстовая трансляция
28 ИЮНЯ
- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье.
- В Московской области за минувшие сутки выявили 325 случаев заражения коронавирусной инфекцией, общее число случаев инфицирования составило более 56,5 тысяч.
- Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что снятие ограничений не вызвало новой вспышки заражения:
- За сутки в Москвы коронавирус выявили у 717 человек. Всего в столице Covid-19 диагностировали у более 220 тысяч жителей.
- В Подмосковье выздоровели 1319 человек.
- Столичные врачи вылечили еще 1052 пациента за сутки. Всего в городе от коронавируса вылечили более 147 тысяч человек.
- В Москве скончались 24 человека с коронавирусом. Общее число жертс Covid-19 в столице составило 3738 пациентов
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