РИАМО - 28 июн. Ремонтно-реставрационные работы возобновились на ВДНХ в Москве после перерыва, связанного с распространением коронавируса, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Он напомнил, что обновление выставки начали в конце 2013 года. Первыми были проведены работы по сносу незаконных построек, вывозу мусора и модернизации инженерных коммуникаций.

«Потом приступили к реконструкции. Хотелось не просто возродить исторический облик выставки, но и построить новые объекты. Сделать ВДНХ более современной, многофункциональной - для ностальгирующих взрослых, активной молодежи и любопытных малышей», - написал Собянин в Instagram.

Мэр добавил, что недавно завершились работы в павильонах Украинской ССР и Азербайджана. Сейчас приводятся в порядок другие павильоны бывших союзных республик и иные здания.

Также продолжается реставрация павильона №30 с деревянным фронтоном. В 1950-е здание было перестроено на основе довоенного павильона «Масличные культуры». Работы в обоих зданиях планируется закончить в 2020 году.

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Текстовая трансляция

28 ИЮНЯ

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье.

- В Московской области за минувшие сутки выявили 325 случаев заражения коронавирусной инфекцией, общее число случаев инфицирования составило более 56,5 тысяч.

- Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что снятие ограничений не вызвало новой вспышки заражения:

«Многие даже потирали ручки, говорили: «Вот смотрите! Преждевременно все сделали, не надо было этого делать. Вот сейчас что-то ужасное будет». Ничего ужасного не произошло. Прошли все эти пики. Прошли ситуации, когда была крайняя опасность, что мы опять взлетим наверх (по количеству случаев заражения коронавирусом – ред.)», - сказал Собянин в эфире телеканала «Россия 1».

- За сутки в Москвы коронавирус выявили у 717 человек. Всего в столице Covid-19 диагностировали у более 220 тысяч жителей.

- В Подмосковье выздоровели 1319 человек.

- Столичные врачи вылечили еще 1052 пациента за сутки. Всего в городе от коронавируса вылечили более 147 тысяч человек.

- В Москве скончались 24 человека с коронавирусом. Общее число жертс Covid-19 в столице составило 3738 пациентов