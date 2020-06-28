РИАМО - 28 июн. Явка избирателей на голосовании по поправкам в Конституцию РФ в Московской области за три дня составила 30,09%, свой голос отдали 1 747 633 жителя, сообщается в Telegram-канале Избирательной комиссии Московской области.

«5 808 930 участников голосования всего», — отмечается в материале.

Из более чем 1,7 миллиона проголосовавших 77,58% отдали свой голос на участке, 10,05% - на дому, 11,13% - на придомовых территориях и 1,23% - в населенных пунктах, где нет помещений для голосования.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию началось 25 июня и продлится до 1 июля включительно.

В Московской области работают более 4 тысяч «классических» участков и свыше 2 тысяч площадок для голосования на открытом воздухе.

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