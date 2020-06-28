РИАМО - 28 июн. Восемь семей получили ключи от нового жилья в Дмитровском округе в рамках областной программы по переселению из аварийного жилфонда, говорится в сообщении пресс-службы городской администрации.

Семьи будут жить в доме №24 на Сенной улице. Всего в новостройку переедут 40 семей из семи аварийных домов.

«Вместе с главой Дмитровского городского округа жильцы осмотрели новые квартиры, в которых уже выполнена отделка, установлены электрические плиты и сантехника», - говорится в сообщении.

В связи с угрозой распространения коронавируса вручение ключей от новых квартир происходит поэтапно.