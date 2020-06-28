РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 28 июн. На автотрассе А-107 в подмосковном Подольске образовалась пробка длиной около 2 километров, следует из данных сервиса «Яндекс.Пробки».

По данным сервиса, движение затруднено от автобусной остановки «50-й километр» до поворота на Дорожную улицу. Средняя скорость движения на этом участке составляет 10 километров в час.

Также движение затруднено на проспекте Ленина, улицах Кирова, Большой Серпуховской, Стекольникова и других.