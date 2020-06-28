РИАМО - 28 июн. Президент России Владимир Путин считает, что Российская Федерация справится с неблагоприятной эпидемиологичской и экономической ситуацией с минимальными потерями, сообщает kp.ru.

«Я думаю, что Россия все переживет, все переможет и выстоит, вопрос только какой ценой. Абсолютным приоритетом для нас во все времена является сохранение жизни и здоровья людей в государстве. А остальные проблемы и трудности мы потом решим и преодолеем, все потом к этому приложится», - сказал Путин в эфире программы «Москва. Кремль. Путин».

По его словам, все, что было сделано в экономике России за прошлые годы, поможет стране преодолеть кризис с минимальными потерями.

Также глава государства отметил, что сейчас российские власти ориентируются на инфляцию на уровне 4%.

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Текстовая трансляция

28 ИЮНЯ

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье.

- В Московской области за минувшие сутки выявили 325 случаев заражения коронавирусной инфекцией, общее число случаев инфицирования составило более 56,5 тысяч.

- Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что снятие ограничений не вызвало новой вспышки заражения:

«Многие даже потирали ручки, говорили: «Вот смотрите! Преждевременно все сделали, не надо было этого делать. Вот сейчас что-то ужасное будет». Ничего ужасного не произошло. Прошли все эти пики. Прошли ситуации, когда была крайняя опасность, что мы опять взлетим наверх (по количеству случаев заражения коронавирусом – ред.)», - сказал Собянин в эфире телеканала «Россия 1».

- За сутки в Москвы коронавирус выявили у 717 человек. Всего в столице Covid-19 диагностировали у более 220 тысяч жителей.

- В Подмосковье выздоровели 1319 человек.

- Столичные врачи вылечили еще 1052 пациента за сутки. Всего в городе от коронавируса вылечили более 147 тысяч человек.

- В Москве скончались 24 человека с коронавирусом. Общее число жертс Covid-19 в столице составило 3738 пациентов