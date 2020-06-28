РИАМО - 28 июн. Неравнодушные жители подмосковного Сергиево-Посадского округа помогли Музею советского детства вернуть первоначальный вид легендарному автомобилю «Копейка», у которого вандал оторвал зеркало заднего вида, сообщается в Instagram-аккаунте музея.

Неприятный инцидент произошел рано утром 23 июня. Видеокамеры зафиксировали, как молодой человек отрывает зеркало от автомобиля и уходит.

«Чватов Денис и Чирков Андрей, жители Сергиево-Посадского городского округа, уже на следующий день откликнулись на нашу просьбу и принесли в музей зеркала от машин, когда-то верно служивших их семьям», - говорится в сообщении.

Теперь у легендарной «Копейки» есть два комплекта зеркал «на выбор». В музее назвали благотворителей героями нашего времени.

Музей советского детства находится в Сергиевом Посаде. Рядом со входом в музей стоят несколько ретроавтомобилей, с которыми любят фотографироваться местные жители.