РИАМО - 28 июн. Явка на голосовании по вопросу внесения поправок в Конституцию РФ на утро воскресенья составила по стране 28,46%, проголосовали 30 917 512 россиян, сообщает Nation News.

«Россияне отдают свои голоса не только на избирательных участках, но и из дома. Почти 31 миллион человек (28,5%) в России проголосовали по поправкам в Конституцию за три дня, в том числе онлайн», — отмечается в материале.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию проходит с 25 июня по 1 июля.

На участках гражданам выдают средства индивидуальной защиты для снижения риска заражения Covid-19.

Электронное голосование проводится в Москве и Нижегородской области. Оно началось в 10:00 25 июня и завершится 30 июня в 20:00.

Что нужно знать о голосовании по поправкам в Конституцию РФ в Московском регионе>>