РИАМО - 28 июн. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому семьи с детьми и врачи смогут купить автомобиль отечественного производства в кредит со скидкой от 10% до 25%, сообщает kp.ru.

«Вместе с тем максимальная стоимость автомобиля, который можно взять в кредит, увеличивается с 1 миллиона до 1,5 миллионов рублей. Это сделано для того, чтобы многодетным семьям стали доступны современные вместительные транспортные средства», — отмечается в материале.

Средства на возмещение выпадающих доходов банкам предоставит государство. На программу льготного автокредитования планируется выделить 22,5 миллиарда рублей в 2020 году.

Программа должна не только повысить доступность новых автомобилей для граждан, но и поддержать российский автопром, который сильно пострадал во время пандемии.

Ранее в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией в России приостановили свою работу многие предприятия, в том числе автомобильные заводы и центры продаж машин.