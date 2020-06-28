РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 28 июн. В Подольске ввели в эксплуатацию новую вертолетную площадку для пациентов со сложной патологией, сообщается в группе «Подольский Роддом» в соцсети «ВКонтакте».

«Новая вертолетная площадка санавиации для пациентов Подольской городской клинической больницы и Подольского родильного дома со сложной патологией введена в эксплуатацию», - говорится в сообщении.

В Подольске активно внедряется транспортировка санавиацией Московской области тяжелых пациентов из Подольска, Дубны, Шатуры, Серпухова в рамках маршрутизации. До конца года после обустройства площадки сигнальными огнями будет возможна ее эксплуатация в круглосуточном режиме.