РИАМО - 28 июн. В Московской области скончались еще шесть человек с коронавирусной инфекцией, общее число летальных исходов в регионе достигло 864, говорится в сообщении областного оперштаба по коронавирусу.
«Скончались 864 заболевших. Выздоровел и выписался 33 231 человек», — говорится в сообщении.
За прошедшие сутки в Подмосковье выявили 325 новых случаев заражения Covid-19, за весь период пандемии зафиксировали 56 934 случая инфицирования.
Для предотвращения распространения инфекции в общественных местах на территории Подмосковья необходимо носить маски.
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Текстовая трансляция
28 ИЮНЯ
- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье.
- В Московской области за минувшие сутки выявили 325 случаев заражения коронавирусной инфекцией, общее число случаев инфицирования составило более 56,5 тысяч.
- Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что снятие ограничений не вызвало новой вспышки заражения:
- За сутки в Москвы коронавирус выявили у 717 человек. Всего в столице Covid-19 диагностировали у более 220 тысяч жителей.
- В Подмосковье выздоровели 1319 человек.
- Столичные врачи вылечили еще 1052 пациента за сутки. Всего в городе от коронавируса вылечили более 147 тысяч человек.
- В Москве скончались 24 человека с коронавирусом. Общее число жертс Covid-19 в столице составило 3738 пациентов
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