РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 28 июн. В Кузьминском лесу в подмосковных Котельниках прошел субботник, участники которого собрали и вывезли 20 кубометров мусора, сообщил глава городского округа Сергей Жигалкин.

«20 кубов мусора, 20 покрышек и шесть диванов - такие результаты работы сегодня. Два часа убирались в Кузьминском лесу. Очистили и зону вокруг пруда в «Оранж парке» Котельников», - написал Жигалкин в своем Instagram-аккаунте.

Глава округа поблагодарил сотрудников администрации, УК и местных жителей, которые приняли участие в субботнике.