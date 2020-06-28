РИАМО - 28 июн. Автомобиль Mercedes столкнулся с грузовиком на трассе А-108 «Московское большое кольцо» в Чехове, в результате аварии погибли два человека, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

Авария произошла 27 июня около 15:30 на 334-м километре автодороги А-108. Столкнулись легковая машина Mercedes и грузовой автомобиль с полуприцепом.

«В результате происшествия погибли двое пассажиров легковушки, а ее водитель получил телесные повреждения», - говорится в сообщении.

Предварительно установлено, что водитель иномарки выехал на полосу встречного движения. По данному факту полиция проводит проверку.