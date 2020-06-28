РИАМО - 28 июн. В Московской области за минувшие сутки выявили 325 случаев заражения коронавирусной инфекцией, общее число случаев инфицирования составило более 56,5 тысяч, говорится в сообщении областного оперштаба по Covid-19.
«Всего в Московской области зафиксировано 56 934 случая заболевания коронавирусной инфекцией», — отмечается в материале.
В России за сутки зафиксировали 6 791 случай заражения Covid-19 в 85 регионах, за весь период эпидемии зарегистрировано 634 437 случаев инфицирования, скончались 9 073 пациента, вылечились 399 087 человек.
В Московской области в рамках постепенного снятия ограничений, введенных из-за коронавируса: открылись парки для прогулок, отменили цифровые пропуска, открылись МФЦ, начал работать каршеринг, возобновили работу веранды летних кафе и ресторанов, а также непродуктовые магазины.
Однако сохраняется запрет на массовые мероприятия, а также для профилактики инфекции в общественных местах региона нужно носить маски.
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Текстовая трансляция
28 ИЮНЯ
- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье.
- В Московской области за минувшие сутки выявили 325 случаев заражения коронавирусной инфекцией, общее число случаев инфицирования составило более 56,5 тысяч.
- Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что снятие ограничений не вызвало новой вспышки заражения:
- За сутки в Москвы коронавирус выявили у 717 человек. Всего в столице Covid-19 диагностировали у более 220 тысяч жителей.
- В Подмосковье выздоровели 1319 человек.
- Столичные врачи вылечили еще 1052 пациента за сутки. Всего в городе от коронавируса вылечили более 147 тысяч человек.
- В Москве скончались 24 человека с коронавирусом. Общее число жертс Covid-19 в столице составило 3738 пациентов
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