РИАМО - 28 июн. В Московской области за минувшие сутки выявили 325 случаев заражения коронавирусной инфекцией, общее число случаев инфицирования составило более 56,5 тысяч, говорится в сообщении областного оперштаба по Covid-19.

«Всего в Московской области зафиксировано 56 934 случая заболевания коронавирусной инфекцией», — отмечается в материале.

В России за сутки зафиксировали 6 791 случай заражения Covid-19 в 85 регионах, за весь период эпидемии зарегистрировано 634 437 случаев инфицирования, скончались 9 073 пациента, вылечились 399 087 человек.

В Московской области в рамках постепенного снятия ограничений, введенных из-за коронавируса: открылись парки для прогулок, отменили цифровые пропуска, открылись МФЦ, начал работать каршеринг, возобновили работу веранды летних кафе и ресторанов, а также непродуктовые магазины.

Однако сохраняется запрет на массовые мероприятия, а также для профилактики инфекции в общественных местах региона нужно носить маски.

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Текстовая трансляция

28 ИЮНЯ

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье.

- В Московской области за минувшие сутки выявили 325 случаев заражения коронавирусной инфекцией, общее число случаев инфицирования составило более 56,5 тысяч.

- Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что снятие ограничений не вызвало новой вспышки заражения:

«Многие даже потирали ручки, говорили: «Вот смотрите! Преждевременно все сделали, не надо было этого делать. Вот сейчас что-то ужасное будет». Ничего ужасного не произошло. Прошли все эти пики. Прошли ситуации, когда была крайняя опасность, что мы опять взлетим наверх (по количеству случаев заражения коронавирусом – ред.)», - сказал Собянин в эфире телеканала «Россия 1».

- За сутки в Москвы коронавирус выявили у 717 человек. Всего в столице Covid-19 диагностировали у более 220 тысяч жителей.

- В Подмосковье выздоровели 1319 человек.

- Столичные врачи вылечили еще 1052 пациента за сутки. Всего в городе от коронавируса вылечили более 147 тысяч человек.

- В Москве скончались 24 человека с коронавирусом. Общее число жертс Covid-19 в столице составило 3738 пациентов