РИАМО - 28 июн. Явка на дистанционном электронном голосовании по поправкам в Конституцию в Москве на 11:00 воскресенья составила 77,06%, в формате онлайн свой голос отдали 903 316 жителей столицы, сообщается в Telegram-канале Общественного штаба по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием в Москве.

«Выдано бюллетеней 917 612 (в рамках онлайн-голосования по Конституции – ред.)», — отмечается в материале.

98,44% избирателей, которые получили бюллетени, уже проголосовали.

Общероссийское голосование по вопросу внесения поправок в Конституцию проходит с 25 июня по 1 июля включительно.

Электронное голосование стартовало 25 июня в 10:00 и завершится 30 июня в 20:00. Получить бюллетень можно до 19:59 30 июня. В онлайн-голосовании участвуют жители Москвы и Нижегородской области, прошедшие регистрацию.

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