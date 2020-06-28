РИАМО - 28 июн. Восемь московских медиков отправились в Ямало-Ненецкий автономный округ, чтобы помочь местным специалистам в лечении пациентов с коронавиурсом, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента здравоохранения.
В состав бригады вошли пульмонолог, инфекционист, анестезиологи-реаниматологи, медицинские сестры-анестезисты и врач-рентгенолог, которые имеют большой опыт в лечении Covid-пациентов. Мультидисциплинарную бригаду возглавляет врач-хирург городской больницы города Московский Полина Ваганова.
Ранее столичные врачи выезжали на помощь коллегам в Северную Осетию - Аланию, Ингушетию, Дагестан, Забайкальский край, Владимир, Псков, на Камчатку и в Ханты-Мансийск.
На данный момент в России выявлено 634 437 случаев заражения Covid-19, в том числе 6 791 случай зафиксировали за минувшие сутки. В Москве за сутки выявили 717 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, что стало рекордно низким показателем за 81 день.
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Текстовая трансляция
28 ИЮНЯ
- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье.
- В Московской области за минувшие сутки выявили 325 случаев заражения коронавирусной инфекцией, общее число случаев инфицирования составило более 56,5 тысяч.
- Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что снятие ограничений не вызвало новой вспышки заражения:
- За сутки в Москвы коронавирус выявили у 717 человек. Всего в столице Covid-19 диагностировали у более 220 тысяч жителей.
- В Подмосковье выздоровели 1319 человек.
- Столичные врачи вылечили еще 1052 пациента за сутки. Всего в городе от коронавируса вылечили более 147 тысяч человек.
- В Москве скончались 24 человека с коронавирусом. Общее число жертс Covid-19 в столице составило 3738 пациентов
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