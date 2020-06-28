РИАМО - 28 июн. Восемь московских медиков отправились в Ямало-Ненецкий автономный округ, чтобы помочь местным специалистам в лечении пациентов с коронавиурсом, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента здравоохранения.

«Столичные специалисты оценят обстановку в регионе и окажут консультативно-диагностическую поддержку медикам местных больниц. Бригады будут посещать Covid-стационары, помогать в перепрофилировании клиник, осматривать пациентов, проводить обучающие семинары для врачей различных специальностей», - говорится в сообщении.

В состав бригады вошли пульмонолог, инфекционист, анестезиологи-реаниматологи, медицинские сестры-анестезисты и врач-рентгенолог, которые имеют большой опыт в лечении Covid-пациентов. Мультидисциплинарную бригаду возглавляет врач-хирург городской больницы города Московский Полина Ваганова.

Ранее столичные врачи выезжали на помощь коллегам в Северную Осетию - Аланию, Ингушетию, Дагестан, Забайкальский край, Владимир, Псков, на Камчатку и в Ханты-Мансийск.

На данный момент в России выявлено 634 437 случаев заражения Covid-19, в том числе 6 791 случай зафиксировали за минувшие сутки. В Москве за сутки выявили 717 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, что стало рекордно низким показателем за 81 день.

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Текстовая трансляция

28 ИЮНЯ

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье.

- В Московской области за минувшие сутки выявили 325 случаев заражения коронавирусной инфекцией, общее число случаев инфицирования составило более 56,5 тысяч.

- Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что снятие ограничений не вызвало новой вспышки заражения:

«Многие даже потирали ручки, говорили: «Вот смотрите! Преждевременно все сделали, не надо было этого делать. Вот сейчас что-то ужасное будет». Ничего ужасного не произошло. Прошли все эти пики. Прошли ситуации, когда была крайняя опасность, что мы опять взлетим наверх (по количеству случаев заражения коронавирусом – ред.)», - сказал Собянин в эфире телеканала «Россия 1».

- За сутки в Москвы коронавирус выявили у 717 человек. Всего в столице Covid-19 диагностировали у более 220 тысяч жителей.

- В Подмосковье выздоровели 1319 человек.

- Столичные врачи вылечили еще 1052 пациента за сутки. Всего в городе от коронавируса вылечили более 147 тысяч человек.

- В Москве скончались 24 человека с коронавирусом. Общее число жертс Covid-19 в столице составило 3738 пациентов