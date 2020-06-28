РИАМО - 28 июн. Двум улицам в Южном Чертанове и Щукине, а также площади в районе Хорошево-Мневники в Москве в год 75-летия Победы присвоят имена маршалов Советского Союза, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«До конца года запланировано переименование еще двух улиц и одной площади. Имя маршала Батицкого будет присвоено улице в Южном Чертанове, в Щукине появится улица Ротмистрова — Главного маршала бронетанковых войск, а в районе Хорошево-Мневники вблизи пересечения улицы Народного Ополчения с улицей Берзарина теперь можно будет найти площадь Маршала Устинова», — сказал руководитель департамента культурного наследия города Москвы Алексей Емельянов.

Он напомнил, что в феврале этого года в Москве появились улица в честь генерал-лейтенанта, легендарного руководителя внешней разведки СССР Павла Фитина, а также сквер в честь генерал-лейтенанта, заместителя начальника гражданской обороны СССР Дмитрия Михайлика.

Также в этом году в сквере на Комсомольской площади появится монумент железнодорожникам — участникам Великой Отечественной войны и труженикам тыла, внесшим вклад в Победу.

По словам Емельянова, в Москве ежегодно устанавливают мемориальные доски героям Великой Отечественной войны. В 2020 году было установлено пять досок, в 2021 году в городе появятся еще две доски: Маршалу Советского Союза Филиппу Голикову и командиру минометного расчета Александру Акиньшину.

«Кроме того, в следующем году запланировано открытие памятных досок летчику-космонавту Николаю Рукавишникову, летчику-испытателю Владимиру Коккинаки, государственному деятелю Владимиру Алхимову, генерал-лейтенанту авиации Ивану Цапову, командиру роты стрелкового полка Виктору Юдину», — добавил Емельянов.

Всего с момента окончания Великой Отечественной войны в столице установили более 160 произведений монументально-декоративного искусства, посвященных мужеству и героизму людей, сражавшихся за Родину.