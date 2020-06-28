РИАМО - 28 июн. Победителями третьего розыгрыша программы «Миллион призов» стали свыше 146 тысяч москвичей, всего уже разыграли более 791 тысячи выигрышных кодов, которые можно обменять на бонусы и скидки в торговых сетях и направить на благотворительность, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Всего для участников голосования по Конституции предусмотрено два миллиона призов. Стоимость приза составляет от одной до четырех тысяч баллов. Один балл равен одному рублю.

«Завершился очередной розыгрыш программы «Миллион призов». Его победителями стали 146 666 человек. Всего состоялось три розыгрыша 791 186 выигрышных кодов участника», - говорится в сообщении.

Победители могут обменять выигрышные коды на бонусы и скидки от крупных торговых сетей, кафе и ресторанов, а также на городские поощрения или направить их на помощь благотворительным организациям.

Принять участие в программе «Миллион призов» могут москвичи, пришедшие на голосование по поправкам в Конституцию РФ на избирательные участки, а также те, кто проголосовал онлайн.

Победителям, выбранным путем случайного отбора, приходит СМС-сообщение с результатами и уникальным кодом. Его нужно активировать на странице программы «Миллион призов» до 26 июля.

Розыгрыши программы «Миллион призов» будут проходить ежедневно в 22:00 до 1 июля включительно, последний розыгрыш состоится 2 июля в 14:00. Баллы можно обменять на призы с 26 июня по 31 декабря.

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