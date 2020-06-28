РИАМО - 28 июн. Флагманский офис «Мои документы» в Юго-Западном административном округе Москвы с момента открытия посетили около 300 тысяч человек, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Флагманский офис «Мои документы», расположенный в Юго-Западном округе, отмечает свою вторую годовщину. С момента открытия его посетили около 300 тысяч человек», - говорится в сообщении.

Руководитель офиса Григорий Куров отметил, что флагманский офис, открывшийся два года назад, сразу стал точкой притяжения для жителей всего Юго-Западного округа, где можно с комфортом получить необходимые услуги.

Наибольшей популярностью в офисе пользуются услуги по регистрации недвижимости и оформлению социальных карт. Также здесь можно получить услуги для малого бизнеса.

Кроме того, граждане России могут оформить или переоформить во флагманском офисе на Юго-западе Москвы водительское удостоверение как национального, так и международного образца в день обращения, а также получить целый ряд услуг Фонда социального страхования.

Всего в Москве работает три флагманских офиса «Мои документы» — в ЦАО, ЮЗАО и ЮАО. Они расположены в торговых центрах. Офисы открыты ежедневно с 10:00 до 22:00.