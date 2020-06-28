РИАМО - 28 июн. Флагманский офис «Мои документы» в Юго-Западном административном округе Москвы с момента открытия посетили около 300 тысяч человек, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
Руководитель офиса Григорий Куров отметил, что флагманский офис, открывшийся два года назад, сразу стал точкой притяжения для жителей всего Юго-Западного округа, где можно с комфортом получить необходимые услуги.
Наибольшей популярностью в офисе пользуются услуги по регистрации недвижимости и оформлению социальных карт. Также здесь можно получить услуги для малого бизнеса.
Кроме того, граждане России могут оформить или переоформить во флагманском офисе на Юго-западе Москвы водительское удостоверение как национального, так и международного образца в день обращения, а также получить целый ряд услуг Фонда социального страхования.
Всего в Москве работает три флагманских офиса «Мои документы» — в ЦАО, ЮЗАО и ЮАО. Они расположены в торговых центрах. Офисы открыты ежедневно с 10:00 до 22:00.
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