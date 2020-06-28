РИАМО - 28 июн. В подмосковной Коломне задержали местного жителя, который угрожал сотрудникам полиции учебной гранатой, в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ СК России по Московской области.
По данным следствия, 27 июня в одной из квартир в Коломне между подозреваемым и его матерью произошла ссора. Женщина вызвала полицию.
Злоумышленник получил ранения руки и ноги. Граната, которую он угрожал подорвать, оказалась учебной.
В ближайшее время в отношении мужчины изберут меру пресечения. Проводятся следственные действия.
Как сообщил РИАМО представитель пресс-службы ГУ МВД России по Московской области, мужчина во время инцидента находился в состоянии алкогольного опьянения. Прибывшие на место полицейские выяснили, что мужчина требовал от матери деньги на спиртное и применял в отношении нее физическую силу.
Собеседник агентства подчеркнул, что полицейские применили табельное оружие на законных основаниях. После правоохранители оказали мужчине первую помощь, пострадавший был доставлен в больницу.
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