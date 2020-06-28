РИАМО - 28 июн. Доследственная проверка проводится в Коломне по факту обнаружения тела семилетней девочки с признаками утопления, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ СК России по Московской области.

Тело ребенка обнаружили 27 июня в реке Оке. По предварительным данным, девочка купалась в реке вместе с родителями. Когда взрослые отплыли далеко от берега, оставленный без присмотра ребенок утонул.

«По данному факту следственным отделом по городу Коломне ГСУ СК России по Московской области организовано проведение доследственной проверки», - говорится в сообщении.

Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего, проводят опрос родителей. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.