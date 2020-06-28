РИАМО - 28 июн. За прошедшие сутки в Москве выявили 717 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, это рекордно низкий прирост за 81 день, говорится в сообщении столичного оперштаба по Covid-19.
Все Covid-пациенты и те, кто с ними близко контактировал, находятся под медицинским наблюдением.
Жители столицы могут пройти бесплатный тест на антитела к коронавирусу. Сделать это можно в поликлинике по предварительной записи.
Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что результаты третьего этапа ИФА-тестирования показали, что почти у 20% жителей города формируется иммунитет к коронавирусу.
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Текстовая трансляция
28 ИЮНЯ
- За сутки в Москвы коронавирус выявили у 717 человек. Всего в столице Covid-19 диагностировали у более 220 тысяч жителей.
- В Подмосковье выздоровели 1319 человек.
- Столичные врачи вылечили еще 1052 пациента за сутки. Всего в городе от коронавируса вылечили более 147 тысяч чевлоек.
- В Москве скончались 24 человека с коронавирусом. Общее число жертс Covid-19 в столице составило 3738 пациентов
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