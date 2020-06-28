РИАМО - 28 июн. В воскресенье в Москве ожидается кратковременный дождь, гроза, шквалистое усиление ветра до 15-20 метров в секунду и град, предупреждение из-за непогоды действует с 12:00 до 21:00, сообщается на сайте ГУ МЧС России по столице.

«По возможности откажитесь от поездок на личном транспорте. Управляя автомобилем, соблюдайте скоростной режим и дистанцию», — отмечается в материале.

По словам спасателей, из-за грозы ухудшается видимость на дороге, что может привести к авариям.

Во время непогоды следует обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, нельзя укрываться под деревьями. Также не следует парковать автомобиль рядом с деревьями и плохо укрепленными конструкциям.

Спасатели напомнили москвичам и о необходимости присматривать за детьми во время неблагоприятных погодных условий.