РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 28 июн. В соцсетях появилось видео крупного пожара, который полыхает в производственно-складском ангаре на Домодедовском шоссе в Подольске.

В ролике видно, что на складской территории, которая находится на Домодедовском шоссе, полыхает огонь и в небо поднимается большой столб дыма.

В Подольске 27 июня в 21:22 в оперативно-дежурную смену поступило сообщение о пожаре в строении по адресу: Московская область, городской округ Подольск, Домодедовское шоссе, дом 14. Загорелся производственно-складской ангар. Ликвидация возгорания продолжается.

В результате пожара погибших и пострадавших нет.