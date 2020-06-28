РИАМО - 28 июн. В Москве выявили 717 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией за прошедшие сутки, за весь период пандемии в городе зафиксирован 220 071 случай инфицирования, говорится в сообщении столичного оперштаба по ситуации с Covid-19.

За сутки в Москве скончались 24 Covid-пациента, общее число жертв пандемии в столице достигло 3738. Победили болезнь 147 095 человек, в том числе за прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели 1052 пациента.

За минувшие сутки в целом по России зафиксировали 6791 новый случай инфицирования коронавирусом, 104 пациента скончались, 5735 пациентов полностью выздоровели.

Всего на данный момент в РФ выявлено 634 437 случаев заражения Covid-19. За весь период пандемии скончались 9073 человека, вылечились 399 087 человек.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что российская столица вошла в число мировых лидеров по борьбе с пандемией коронавируса. В настоящее время в Москве все еще действует масочно-перчаточный режим.

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Текстовая трансляция

28 ИЮНЯ

- За сутки в Москвы коронавирус выявили у 717 человек. Всего в столице Covid-19 диагностировали у более 220 тысяч жителей.

- В Подмосковье выздоровели 1319 человек.

- Столичные врачи вылечили еще 1052 пациента за сутки. Всего в городе от коронавируса вылечили более 147 тысяч чевлоек.

- В Москве скончались 24 человека с коронавирусом. Общее число жертс Covid-19 в столице составило 3738 пациентов