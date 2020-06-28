РИАМО - 28 июн. Авария с участием двух автомобилей произошла на Носовихинском шоссе в подмосковном Богородском округе, в результате ДТП шесть человек пострадали и один погиб, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

ДТП произошло 27 июня в 22:30 на 43-м километре шоссе в деревне Булгаково.

«В результате нарушения правил дорожного движения произошло столкновение двух легковых автомобилей. Движение на автодороге не перекрывалось, разлива топлива нет. Возгорания не последовало», - говорится в сообщении.