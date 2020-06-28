РИАМО - 28 июн. Прославленная лыжница, олимпийская чемпионка, первый заместитель председателя Мособлдумы Лариса Лазутина проголосовала по вопросу внесения поправок в Конституцию РФ на участке в подмосковном Одинцове.

«Вы знаете, Конституции, по которой мы живем, уже 26 лет. Я думаю, что сама жизнь уже диктует нам определенные изменения. И поэтому конституционная норма о том, что дети - важнейший приоритет государства, я думаю, одна из основных норм, которая для нас всех очень важна. И за этим стоят наши будущие дела», - сказала Лазутина.

Она подчеркнула, что участие в голосовании по поправкам в Конституцию важно для всех россиян.

Голосование по вопросу внесения поправок в Конституцию проходит в России с 25 июня по 1 июля. В Московской области работают более четырех тысяч «классических» участков и свыше двух тысяч площадок для голосования на открытом воздухе.

Ранее о важности участия в голосовании жителям Подмосковья напомнил губернатор Андрей Воробьев.

Что нужно знать о голосовании по поправкам в Конституцию РФ в Московском регионе>>