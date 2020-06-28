РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 28 июн. Пожарные подмосковного Подольска продолжают ликвидацию возгорания в ангаре на Домодедовском шоссе, сообщил «РИАМО в Подольске» сотрудник пожарной охраны округа.
В Подольске 27 июня в 21:22 в оперативно-дежурную смену поступило сообщение о пожаре в строении по адресу: Московская область, городской округ Подольск, Домодедовское шоссе, дом 14. Загорелся производственно-складской ангар.
«В 22:37 произошла локализация пожара. Огнеборцы ликвидировали открытое горение в 23:55. По данным на 10:00, ликвидация возгорания продолжается», - сказал сотрудник.
В результате пожара погибших и пострадавших нет.
Как отмечается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области, в тушении приняли участие 22 единицы техники и 76 человек.
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