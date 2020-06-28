РИАМО - 28 июн. До вечера воскресенья в Подмосковье ожидается кратковременный дождь, местами сильный, а также гроза, град и шквалистое усиление ветра до 15-20 метров в секунду, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

«При порывистом ветре машину поставьте в гараж, при отсутствии гаража автомобиль следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций. Находясь на улице, обходите шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей», - говорится в сообщении.

При грозе следует по возможности не покидать дом, на улице необходимо избегать возвышенностей и высоких деревьев.

Также спасатели предупредили, что при ливне возможны подтопления на дорогах, в подземных переходах и на других заглубленных участках.

По прогнозу синоптиков, в воскресенье Московский регион окажется под влиянием активного атмосферного фронта. Максимальная температура воздуха в Москве составит 26-28 градусов, по Московской области – 23-28 градусов.