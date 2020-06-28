РИАМО - 28 июн. За прошедшие сутки в Подмосковье вылечились от коронавирусной инфекции еще 1319 человек, общее число выздоровевших превысило 33 тысячи, говорится в сообщении областного оперштаба по коронавирусу.

«В Московской области еще 1319 человек завершили лечение от коронавируса. Все они выписаны после получения отрицательных результатов исследования на коронавирусную инфекцию. Всего в Подмосковье врачи вылечили от коронавируса 33 231 заболевшего», — отмечается в материале.

В Московской области проходит тестирование на антитела к коронавирусу. Пройти исследование можно в поликлинике.

Записаться на сдачу теста может любой желающий на портале госуслуг или по телефону: 8-800-550-50-30.

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Текстовая трансляция

28 ИЮНЯ

- За сутки в Москвы коронавирус выявили у 717 человек. Всего в столице Covid-19 диагностировали у более 220 тысяч жителей.

- В Подмосковье выздоровели 1319 человек.

- Столичные врачи вылечили еще 1052 пациента за сутки. Всего в городе от коронавируса вылечили более 147 тысяч чевлоек.

- В Москве скончались 24 человека с коронавирусом. Общее число жертс Covid-19 в столице составило 3738 пациентов