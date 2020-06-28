РИАМО - 28 июн. На территории подмосковных Химок произошла дорожная авария с участием двух автомобилей, в результате ДТП четыре человека пострадали и один погиб, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

Авария произошла 27 июня около 21:00 в районе терминала «В» аэропорта Шереметьево.

«В результате нарушения правил дорожного движения произошло столкновение двух легковых автомобилей. Движение на автодороге не перекрывалось, разлива топлива нет. Возгорания не последовало», - говорится в сообщении.

В результате ДТП пострадали пять человек, один из них погиб.