РИАМО - 28 июн. В столице за прошедшие сутки от коронавирусной инфекции выздоровели еще 1 052 человека, за весь период пандемии врачи города вылечили более 147 тысяч пациентов, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 1 052 пациента. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 147 095», — сказала Ракова.

Для подтверждения отсутствия Covid-19 у пациента после лечения врачи проводят специальные исследования.

Вылечившиеся жители могут стать донорами плазмы и социальными волонтерами, чтобы помочь тем, кто еще проходит лечение от инфекции.

Узнать о возможности стать донором или волонтером можно по телефону 8 (495) 870-45-16. Звонки принимаются каждый день с 09:00 до 19:00.

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Текстовая трансляция

28 ИЮНЯ

- За сутки в Москвы коронавирус выявили у 717 человек. Всего в столице Covid-19 диагностировали у более 220 тысяч жителей.

- В Подмосковье выздоровели 1319 человек.

- Столичные врачи вылечили еще 1052 пациента за сутки. Всего в городе от коронавируса вылечили более 147 тысяч чевлоек.

- В Москве скончались 24 человека с коронавирусом. Общее число жертс Covid-19 в столице составило 3738 пациентов