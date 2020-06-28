РИАМО - 28 июн. Москвичи после снятия практически всех ограничений, введенных из-за коронавируса, начали возвращаться на спортивные площадки, гулять в парках и скверах, поэтому спорт и молодежное движение в городе восстановятся быстро, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Мэр отметил, что Москва – это молодежный город, в нем проживают 2,5 миллиона человек в возрасте от 14 до 30 лет. Город старинный, но власти мегаполиса стараются его сделать живым и жизнерадостным.

«Конечно, пандемия, все эти ограничения как-то взяли и на какое-то время обнулили всю красивую историю. Но теперь люди бурно возвращаются на спортивные сооружения, в парки, скверы. Я думаю, молодежное движение и спорт быстро восстановятся в городе», - сказал Собянин в эфире телеканала «Россия 1».

Также он напомнил, что на этой неделе в Москве открылся один из крупнейших в Европе центров пятиборья.

Строительство центра началось еще четыре года назад. Площадь комплекса составила 20,3 тысячи квадратных метров. В нем расположены конноспортивный манеж с конюшней на 40 лошадей, профессиональный 50-метровый плавательный бассейн с залом для «сухого плавания», тиры для стрельбы из лука, пневматического оружия и оружия с лазерными насадками.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

28 ИЮНЯ

- За сутки в Москвы коронавирус выявили у 717 человек. Всего в столице Covid-19 диагностировали у более 220 тысяч жителей.

- В Подмосковье выздоровели 1319 человек.

- Столичные врачи вылечили еще 1052 пациента за сутки. Всего в городе от коронавируса вылечили более 147 тысяч чевлоек.

- В Москве скончались 24 человека с коронавирусом. Общее число жертс Covid-19 в столице составило 3738 пациентов