РИАМО - 28 июн. Система принятых мер и поддержка правительства России, жителей столицы и медицинского сообщества позволили Москве войти в список лучших мировых практик по борьбе с пандемией коронавируса, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Конечно, во многом то, что происходило в Москве с точки зрения управляемости процесса, было основано на международном опыте, который мы видели и адаптировали к Москве», - сказал Собянин в эфире телеканала «Россия 1».

Глава столицы отметил каждодневную чуткую поддержку президента, правительства России, граждан, москвичей и медицинского сообщества. Все это дало тот эффект, который можно действительно считать одной из лучших практик сегодня.

Он добавил, что Москва начала принимать меры по борьбе с коронавирусом намного раньше, чем города с похожей ситуацией.

По словам мэра, в столице за последнюю неделю уменьшается количество новых выявленных зараженных коронавирусом, а также снижается число госпитализированных и тяжелобольных с Covid-19.

Он напомнил москвичам о необходимости сохранять меры предосторожности, которые предписаны санитарными врачами.

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Текстовая трансляция

28 ИЮНЯ

- За сутки в Москвы коронавирус выявили у 717 человек. Всего в столице Covid-19 диагностировали у более 220 тысяч жителей.

- В Подмосковье выздоровели 1319 человек.

- Столичные врачи вылечили еще 1052 пациента за сутки. Всего в городе от коронавируса вылечили более 147 тысяч чевлоек.

- В Москве скончались 24 человека с коронавирусом. Общее число жертс Covid-19 в столице составило 3738 пациентов