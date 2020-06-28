РИАМО - 28 июн. Пожарные ликвидировали возгорание в производственном цеху в подмосковной Балашихе, площадь пожара составила 50 квадратных метров, сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по Московской области.

В 18:32 в субботу от очевидца поступило сообщение о задымлении в производственном цеху по адресу: городской округ Балашиха, микрорайон Керамик, улица Керамическая, дом 1.

«На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдался дым внутри цеха из вентиляционного короба. Угрозы распространения пожара нет. В 19:12 – локализация пожара на площади 50 квадратных метров. В 19:36 – ликвидация открытого горения. В 22:36 – полная ликвидация пожара», - говорится в сообщении.

В результате пожара погибших и пострадавших нет.

Всего в ликвидации пожара было задействовано 21 единица техники и 68 человек.