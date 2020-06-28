РИАМО - 28 июн. За прошедшие сутки в Москве скончались 24 пациента с положительным результатом теста на коронавирусную инфекцию и подтвержденной пневмонией, говорится в сообщении столичного оперштаба по коронавирусу.

Общее число жертв Covid-19 составило 3 738.

«Оперативный штаб напоминает: если вы чувствуете любые симптомы ОРВИ, оставайтесь дома и не занимайтесь самолечением», — отмечается в материале.

Специалисты призывают не рисковать своим здоровьем и здоровьем окружающих и при недомоганиях вызвать врача на дом.

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Текстовая трансляция

28 ИЮНЯ

- За сутки в Москвы коронавирус выявили у 717 человек. Всего в столице Covid-19 диагностировали у более 220 тысяч жителей.

- В Подмосковье выздоровели 1319 человек.

- Столичные врачи вылечили еще 1052 пациента за сутки. Всего в городе от коронавируса вылечили более 147 тысяч чевлоек.

- В Москве скончались 24 человека с коронавирусом. Общее число жертс Covid-19 в столице составило 3738 пациентов