РИАМО - 28 июн. В Москве и Подмосковье в воскресенье при переменной облачности пройдет кратковременный дождь с грозой, максимальная температура воздуха днем составит плюс 28 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Предстоящим днем столица и область окажутся под влиянием активного атмосферного фронта с волнами. Ожидается переменная облачность, кратковременный дождь, возможна гроза. Максимальная температура воздуха в Москве 26-28 градусов, по области – 23-28 градусов», - говорится в сообщении.

Ветер будет дуть северо-западного направления со скоростью 5-10 метров в секунду, при грозе порывы достигнут 12-17 метров в секунду. Атмосферное давление понизится и в середине дня составит 743 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха около 50%. Геомагнитный фон в воскресенье ожидается спокойный с отдельными периодами неустойчивости.

Синоптики отмечают, что температура, влажность и содержание кислорода в приземном слое воздуха характерны для последних июньских дней, а колебания атмосферного давления незначительные.

Эксперты рекомендуют метеочувствительным людям, которые плохо переносят жару, меньше бывать на улице в дневные часы, при себе иметь бутылочку с водой, влажные салфетки, а также салфетку, пропитанную нашатырем.

«Стараться избегать душных помещений и находиться на солнце не рекомендуется людям старших возрастных групп и предрасположенных к сосудистым спазмам, страдающим аллергическими заболеваниями и вегетативными нарушениями», - добавляется в материале.