РИАМО – 27 июн. Комплексная проверка не подтвердила факт возможного вброса бюллетеней на избирательном участке №2573 в подмосковном Раменском, сообщил член исполкома корпуса «За чистые выборы», эксперт НОМ Алексей Песков.

Предположение о вбросе сделал Андрей Горохов, который зарегистрировался на участке в качестве представителя СМИ. По словам председателя Общественной палаты Раменского округа Олега Стогова, свое предположение Горохов сделал на основании положения бюллетеней в урне для голосования.

«По данному факту была проведена проверка нашим ситуационным центром, мы связались с наблюдателем, изучили фотоматериалы по итогам публикаций в Сети по этому вопросу — то есть сделали оперативную комплексную проверку. Конечно, была максимально широко изучена позиция всех участников процесса. Но ни члены комиссии, ни наблюдатели, находящиеся на участке, которые постоянно осуществляют мониторинг и контролируют процесс голосования, ни правоохранители — никто не подтвердил факт возможного вброса бюллетеней», — сказал Песков агентству REGNUM.

Он отметил, что поступившее от наблюдателя заявление будет рассмотрено в ближайшее время.

Песков добавил, что наблюдатель продемонстрировал активную гражданскую позицию.

«Однако, хочу резюмировать, что по данному случаю факт вброса бюллетеней не подтверждается», — заключил Песков.

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