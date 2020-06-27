РИАМО - 27 июн. Битое стекло, бутылки из-под масла, бытовой химии, а также пустые дезодоранты можно выкидывать в синие контейнеры для вторсырья, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Департамент жилищно-коммунального хозяйства города Москвы регулярно получает различные вопросы от москвичей по теме раздельного сбора отходов. На этот раз разберемся, как правильно выбрасывать конкретные вещи — бутылки из-под масла, дезодорант, старую косметику и так далее», - говорится в сообщении.

Так, битое стекло можно выбрасывать в синий контейнер, но стеклобой необходимо упаковать в коробку или плотный пакет, чтобы никто не поранился. В этот же контейнер можно отправить бутылки из-под масла и бытовой химии, но предварительно плотно закрыть и мыть их не нужно.

Чистые подложки из-под мяса, которые изготавливаются из полипропилена и полистирола (РР — маркировка 5, PS — маркировка 6), нужно выбрасывать в синие контейнеры для вторсырья, а загрязненную упаковку следует отправить в серый контейнер.

Отвечая на вопрос о том, что можно ли сдавать пластик, если на нем нет маркировки, специалист департамента ЖКХ дал утвердительный ответ, но при этом уточнил, что при любых сомнениях, можно ли переработать ту или иную упаковку, лучше положить ее в контейнер для вторсырья. Сотрудники сортировочного пункта сами решат, что с ней делать.

Кроме того, пустые аэрозольные баллончики нужно отправлять в синий контейнер.