РИАМО - 27 июн. Рекорд 1952 года, когда в столице зафиксировали температуру выше плюс 32 градусов, не был побит, в субботу температура воздуха в Москве не достигла даже плюс 30 градусов, сообщил РИАМО в субботу дежурный синоптик центра погоды «Фобос».

«По последним данным, температура была около 29 градусов», - сказал собеседник агентства.

Ранее на сайте «Метеоновости» сообщалось, что в субботу жара в Москве может побить рекорд 1952 года, когда температурный рекорд составил плюс 32,8 градуса.

В городе в субботу из-за высоких температур действовал «желтый» уровень погодной опасности.