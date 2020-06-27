РИАМО - 27 июн. Любой пользователь интернета сможет следить в прямом эфире за ходом общероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ в Москве.

Для проведения трансляции запустили сайт. Первого июля с 7 часов пользователи смогут посмотреть на портале трансляции из помещений для голосования и помещений территориальных избирательных комиссий в Москве.

На портале есть возможность найти интересующий участок на карте или с помощью строки поиска. Зарегистрироваться в качестве онлайн-наблюдателя могут все желающие.

Голосование по вопросу внесения поправок в Конституцию проходит на избирательных участках в России с 25 июня по 1 июля. Всего в городе зарегистрировали 21,6 тысячи наблюдателей.

Как отмечается в Telegram-канале Общественного штаба по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием в Москве, регистрация на сайте для наблюдения за голосованием уже открыта. Камеры на участках для голосования работают с 25 июня, всего их более 7 тысяч.

Что нужно знать о голосовании по поправкам в Конституцию РФ в Московском регионе>>