РИАМО - 27 июн. Министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова поздравила медиков Красногорска с прошедшим профессиональным праздником и вручила от имени правительства и губернатора региона награды, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Подмосковья.

«В период пандемии коронавирусной инфекции основная часть сотрудников больницы была перенаправлена на работу с этими пациентами. Сегодня мы поздравляем сотрудников от имени правительства Московской области и губернатора - вручаем областные награды. Спасибо вам огромное за ваш труд!» — сказала глава ведомства.

Врачи Красногорска одни из первых приняли участие в борьбе с Covid-19. В Красногорской больнице дополнительно открыто три инфекционных отделения для пациентов с коронавирусом и временный госпиталь в «Крокусе».

В ходе рабочего визита министр осмотрела поликлинику, роддом, женскую консультацию и центр амбулаторной хирургии, которые находятся в больнице.

В Красногорской городской больнице №1 трудятся около 2,4 тысячи медицинских сотрудников, медучреждение – одно из крупнейших в регионе.