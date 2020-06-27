РИАМО - 27 июн. Госкорпорация «Роскосмос» перечислила недостатки корабля Crew Dragon Илона Маска: размещение двигателей системы аварийного спасения прямо за стеной кабины, несоразмерность кабины корабля и туалет с ширмой, сообщает Газета.ru.

Статья о недостатках аппарата, который создала компания SpaceX, опубликована в журнале «Русский космос» на сайте «Роскосмоса».

«Ряд специалистов подвергает сомнению безопасность непосредственного соседства экипажа и пары тонн токсичных компонентов топлива (четырехокись азота и монометилгидразин — это все-таки не вода и даже не перекись водорода), подаваемых под давлением в двигатели системы аварийного спасения», — отмечается в статье.

Авторы отметили, что, по сравнению с аппаратом «Союз», кабина корабля просторна, но NASA формирует экипажи не более четырех человек, а значит корабль выглядит слишком «переразмеренным».

«Летавшие на шаттле астронавты жаловались, что туалетная зона при каждом пользовании отделялась от остальной кабины символической ширмой. Но если герметичная кабина шаттла имела объем 74,5 кубических метра, то в новом корабле есть только десять кубических метров, а туалет по-прежнему прячется за шторкой», — добавляется в статье.

На «Союзе» есть отдельный отсек для туалета.

Но авторы считают, что Crew Dragon подает большие надежды, по сравнению со Space Shuttle. Новый корабль отличается в эксплуатации в сторону меньших расходов.

У корабля Илона Маска есть аварийная система для спасения экипажа на любом участке выведения. В этом тоже отличие от Space Shuttle, в котором погибли 14 человек в двух авариях.

Crew Dragon вернется на землю в августе, он был запущен 30 мая, а 31 мая астронавты с него перешли на МКС.